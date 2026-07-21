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Трамп оголосив 50% мита проти Канади

21 липня 2026, 10:08
Трамп оголосив 50% мита проти Канади
Фото: Great again
Вашингтон посилив торговельний тиск на Канаду, запровадивши 50-відсоткові мита на низку товарів.

Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження 50-відсоткових мит на окремі категорії товарів, що імпортуються з Канади.

Про це повідомили у Білому домі, пише BBC.

У Вашингтоні пояснили, що нові мита стали відповіддю на, за словами американської сторони, "дискримінаційне ставлення Канади до американської продукції".

Під нові обмеження потрапили як товари повсякденного попиту, зокрема вино та хокейні ключки, так і промислова продукція, включно з будівельним цементом.

Водночас мита не поширюватимуться на енергоносії, калійні добрива, рибу та критично важливі мінерали. Проте під нові тарифи підпадає частина продукції, яка раніше користувалася пільговим режимом у межах торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Нові заходи доповнюють уже чинні торговельні обмеження. Наразі США застосовують мита від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь, а також 35-відсотковий тариф на деревину хвойних порід і 25-відсоткове мито на комплектуючі неамериканського виробництва для автомобілів.

Крім того, навесні Трамп запровадив 100% мита на імпорт ліків і переглянув тарифи на метали.

 
СШАДональд ТрампКанадамита

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