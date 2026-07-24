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росія вдарила балістикою по Київщині: 10 загиблих, понад 100 поранених (оновлено)

24 липня 2026, 14:13
росія вдарила балістикою по Київщині: 10 загиблих, понад 100 поранених (оновлено)
Фото: з вільного доступу
На місці триває рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по Київській області загинули шестеро людей, ще десятки отримали поранення.

За словами глави держави, на місці атаки триває рятувальна операція, а екстрені служби продовжують розбирати завали та з'ясовувати долю людей.

"Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з'ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по Слов'янську загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро дістали поранення. За його словами, пошкоджені житлові будинки, будівля консульства та автомобілі.

"Ракети для Patriot – це пріоритет номер один", – підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільне населення та закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Пізніше у Генпрокуратурі заявили, що кількість загиблих унаслідок російського удару по Київщині зросла до 10, ще щонайменше 100 людей дістали поранення, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо, що у неділю, 19 липня, росія завдала масованого удару балістикою по Києву.

 
Росіявійна

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