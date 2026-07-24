У Чорному морі біля Румунії пошкодили американське судно

Причини інциденту встановлюють.

У Чорному морі неподалік узбережжя Румунії зазнало пошкоджень комерційне судно Christiana B під прапором Ліберії, яке перевозило вугілля зі США до України.

Про це оголосив Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії.

Інцидент стався в ніч проти 24 липня у виключній економічній зоні Румунії – приблизно за 22 морські милі (близько 40 км) на південний схід від населеного пункту Сфинту-Георге.

Судно, яке прямувало з американського порту Норфолк до України, передало сигнал лиха через морський канал зв’язку. Екіпаж повідомив про пошкодження судна та можливу необхідність евакуації.

У відповідь румунська влада розпочала рятувальну операцію. До району події направили два рятувальні судна – SAR Apollo і SAR Artemis, а також вертоліт авіаційного підрозділу Міністерства внутрішніх справ.

Згодом капітан Christiana B повідомив, що всі члени екіпажу залишилися неушкодженими, потреби в евакуації немає, а судно може самостійно дістатися берега для проведення ремонту.

За попередньою оцінкою, пошкодження могло бути спричинене ударом морського безпілотника або вибухом морської міни.

Румунські служби продовжують стежити за ситуацією та координують подальші дії для встановлення всіх обставин інциденту.

Також раніше ми писали, що у Чорному морі біля Болгарії знищили невідомий безпілотник.