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Кадрові зміни у Берліні: Мерц оголосив перші перестановки в уряді

24 липня 2026, 11:57
Кадрові зміни у Берліні: Мерц оголосив перші перестановки в уряді
Wikipedia
Мерц заявив про перші кадрові зміни в уряді та заявив, що найближчим часом будуть нові призначення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п’ятницю, 24 липня, оголосив про низку кадрових змін у своєму уряді. Рішення ухвалили після відставки Єнса Шпана з посади голови парламентської фракції ХДС/ХСС на тлі скандалу навколо сурогатного материнства. 

Про це інформує DW

Новим міністром охорони здоров’я стане Карстен Ліннеманн, який раніше обіймав посаду генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Його попередниця Ніна Варкен очолить відомство канцлера.

Водночас поки не повідомляється, хто замінить Ліннеманна на посаді генерального секретаря партії.

Крім того, Мерц представив Філіпа Амтора як нового державного міністра, відповідального за координацію відносин федерального уряду з 16 землями Німеччини. Про його призначення раніше писала газета Handelsblatt.

Канцлер заявив, що найближчими днями оголосить про додаткові зміни у складі уряду. За його словами, процес може зайняти ще кілька днів або навіть більше часу.

Раніше стало відомо, що Торстен Фрай залишає посаду керівника відомства канцлера та стане новим головою парламентської групи ХДС/ХСС замість Єнса Шпана.

Шпан подав у відставку після того, як стало відомо про народження його дитини від сурогатної матері у США. Це викликало дискусії, оскільки така практика суперечить позиції частини консервативного табору, зокрема його власної партії.

Єнса Шпана раніше розглядали як одного з можливих політичних конкурентів Мерца в межах ХДС.

 
НімеччинаурядФрідріх Мерц

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