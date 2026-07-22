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У Чорному морі біля Болгарії знищили невідомий безпілотник

22 липня 2026, 21:14
У Чорному морі біля Болгарії знищили невідомий безпілотник
Фото: google.com
До операції залучили кораблі Болгарії, Туреччини та Румунії.

Військово-морські сили Болгарії під час патрулювання Чорного моря виявили безпілотник, що дрейфував у воді з пошкодженим крилом. 

Після обстеження військові ухвалили рішення знищити небезпечний об'єкт, пише видання Sofia Globe.

За даними Міністерства оборони Болгарії, дрон знайшли 21 липня приблизно за 21 морську милю на схід від міста Ахтополь. Його виявили кораблі протимінної групи ВМС, які виконували патрулювання після виходу з порту Бургас.

Для перевірки знахідки до місця направили турецький мінний тральщик "Акчай". Водолази встановили, що у воді перебуває безпілотний літальний апарат зі зламаним крилом.

Під час огляду вибухових пристроїв на зовнішній частині корпусу не виявили. Водночас військові не виключили, що вибухівка могла знаходитися всередині дрона, тому вирішили його знищити.

Під час операції болгарський тральщик "Струма" і румунський "Думітреску" забезпечували безпеку району, відводячи цивільні судна від місця проведення робіт. Судноплавство також попередили про потенційну небезпеку.

Після доповіді водолазів командувач тактичної групи капітан Петар Димитров санкціонував знищення безпілотника. Операцію успішно завершили.

Також нещодавно Румунія заявила про ураження танкера поблизу своїх берегів.

 
БолгаріяЧорне мореДрон

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