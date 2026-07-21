Іран попередив Болгарію про наслідки через плани прийняти літаки США

Заява пролунала на тлі ініціативи президента Болгарії Румена Радева, який запропонував парламенту погодити розміщення американської авіації.

Іран застеріг Болгарію через наміри розмістити на її території літаки США, заявивши, що такий крок стане "співучастю в агресії".

Про це повідомляє Reuters.

МЗС Ірану закликало болгарську владу не ставати "спільником агресорів та порушників міжнародного права" та наголосило, що будь-яка допомога США у військових операціях проти Тегерана матиме для Болгарії політичні наслідки. Заява пролунала на тлі ініціативи президента Болгарії Румена Радева, який запропонував парламенту погодити розміщення американської авіації.

Трамп сьогодні заявив, що США ще не закінчили війну з Іраном і не збираються нікуди йти, додавши, що Ірану знадобилося б від 20 до 25 років, щоб відбудуватися, якби конфлікт закінчився зараз.

Нагадаємо, попри взаємні удари між США та Іраном переговорний процес між сторонами триває.