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Єдність ЄС щодо санкцій проти росії починає слабшати – FT

21 липня 2026, 22:06
Єдність ЄС щодо санкцій проти росії починає слабшати – FT
Фото: Укрінформ
Ситуація для України є більш сприятливою, ніж будь-коли останнім часом.

Поки ЄС намагається узгодити 21-й пакет санкцій проти росії, єдність слабшає – півдесятка столиць вимагали винятків або заблокували заходи, намагаючись захистити корпоративних гігантів чи національні економічні інтереси.

Про це пише Financial Times.

Видання наголошує, що зараз не час втрачати рішучість, адже це може призвести до поразки на шляху до можливої перемоги у спробах переконати москву погодитися на припинення вогню. "Ситуація для України є більш сприятливою, ніж будь-коли останнім часом. Майже щоденні атаки київських безпілотників на російські НПЗ дозволили Україні перенести війну на територію росії, уникнувши масових жертв серед цивільного населення, але спричинивши дефіцит палива та різке зростання цін, що підриває рейтинг довіри до путіна", – йдеться у статті.

Перевага Києва у використанні безпілотників відчувається і на полі бою, де російський наступ зазнає невдачі. москва зазнає жахливо великих втрат – за оцінками західних чиновників, 35 тис. убитих або поранених на місяць – порівняно з незначним територіальним прогресом і втратами України.

Збитки російських нафтопереробних потужностей також збільшують економічні витрати, змушуючи москву обмежувати експорт нафтопродуктів і завдаючи удару по ключовому джерелу доходу. Це посилює збитки від послідовних раундів західних санкцій – попри лазівки, що все ще існують, та спроби росії їх обійти.

НПЗЄвросоюзсанкціі проти росіїудари по рф

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