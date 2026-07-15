Посли ЄС не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти росії

Країни досі не визначилися щодо морських послуг та обмежень на СПГ.

Посли країн Євросоюзу не змогли досягти згоди щодо запровадження 21-го пакета санкцій проти росії. Водночас представники держав-членів погодилися тимчасово залишити чинною стелю цін на російську нафту на рівні $44,10 за барель до 23 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас ще на початку тижня попереджала, що країни блоку не змогли виробити єдину позицію щодо нового санкційного пакета. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підтвердив наявність розбіжностей: країни ЄС поки що не визначилися щодо заборони на надання морських послуг, а також посилення обмежень проти російського сектору СПГ.

Єврокомісія представила пропозиції щодо нового пакета санкцій ще у червні. Запропонований пакет передбачає додаткові обмеження проти російських банків і криптовалютних мереж, а також нові заходи щодо виробництва безпілотників, компаній, які займаються торгівлею нафтою, та російських НПЗ. Дискусії між державами ЄС щодо остаточного наповнення пакета тривають.