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CУСПІЛЬСТВО

Паспорт України зберіг 30-те місце у світовому рейтингу

21 липня 2026, 20:00
Паспорт України зберіг 30-те місце у світовому рейтингу
Фото: з вільних джерел
За останні два десятиліття Україна піднялася одразу на 34 сходинки.

Паспорт України зберіг 30-ту позицію у світовому рейтингу Henley Passport Index 2026, який оцінює свободу пересування громадян різних країн.

Як повідомляє CNN, українці нині можуть подорожувати до 147 країн і територій без візи або за спрощеною процедурою в'їзду.

Порівняно з минулим роком кількість доступних напрямків для власників українських паспортів зросла зі 143 до 147, хоча позиція в рейтингу залишилася незмінною. За останні два десятиліття Україна піднялася одразу на 34 сходинки – з 64-го на 30-те місце, що є одним із найпомітніших покращень серед європейських держав.

росія у рейтингу опинилася на 46-й позиції, її громадяни мають безвізовий або спрощений доступ до 114 напрямків. Білорусь посіла 62-ге місце з можливістю відвідувати 81 країну. Таким чином, український паспорт випереджає російський на 16 позицій.

Лідером рейтингу вкотре став Сінгапур, паспорт якого відкриває доступ до 192 напрямків без попереднього оформлення візи або з отриманням її після прибуття. Друге місце розділили Японія, Південна Корея та Об'єднані Арабські Емірати із 188 напрямками, а третє посіла Швеція зі 187. Четверту сходинку поділили одразу 11 європейських країн, серед яких Франція, Німеччина, Іспанія, Данія, Фінляндія та Італія.

За оцінкою Henley & Partners, найбільший прогрес за останні 20 років продемонстрували Об'єднані Арабські Емірати. Країна піднялася до другої позиції рейтингу, збільшивши кількість безвізових напрямків на 153.

Натомість паспорт США, який ще у 2006 році очолював рейтинг разом із Данією та Фінляндією, нині посідає лише 10-те місце. Через однакові показники кількох держав фактично вище за американський паспорт перебувають 36 країн.

Найменше можливостей для безвізових подорожей, як і раніше, мають власники паспорта Афганістану – лише 22 напрямки. Різниця між лідером рейтингу, Сінгапуром, та Афганістаном становить 170 напрямків. Водночас Болівія стала єдиною країною, паспорт якої за останні 20 років втратив частину безвізових можливостей.

рейтингпаспортУкраїна

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