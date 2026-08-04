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Зеленський анонсував відкриття ще чотирьох кластерів переговорів із ЄС

04 серпня 2026, 20:49
Зеленський анонсував відкриття ще чотирьох кластерів переговорів із ЄС
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Україна вже відкрила два переговорні кластери цього року, а тепер розраховує на початок роботи ще за чотирма напрямками.

Україна розраховує найближчим часом відкрити ще чотири кластери переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Київ уже виконав усі необхідні умови й очікує на позитивне рішення від європейських партнерів.

Про це президент Володимир Зеленський написав на Facebook-сторінці за підсумками наради щодо євроінтеграції.

За його словами, цього року Україна вже відкрила два переговорні кластери, а зараз триває підготовка до відкриття ще чотирьох.

"З нашої сторони все зроблено, щоб рішення було позитивним", – йдеться у пості.

У нараді взяли участь прем'єр-міністр Сергій Корецький, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, а також представники Офісу президента Сергій Кислиця та Ігор Жовква.

За словами Зеленського, учасники зустрічі визначили три головні пріоритети подальшої роботи з Євросоюзом.

Перший – повноцінний вступ України до ЄС як ключовий елемент безпеки України та всієї Європи.

Другий – максимальне використання можливостей секторальної інтеграції, щоб Україна стала невід'ємною частиною європейських процесів ще до завершення переговорів про членство.

Третій – поглиблення співпраці з європейськими інституціями та країнами ЄС для отримання необхідної підтримки й пакетів допомоги напередодні зимового періоду, зокрема для забезпечення стійкості України.

Зазначимо, що нещодавно Угорщина знову заблокувала відкриття двох переговорних кластерів для України.

 
ЄвросоюзУкраїна

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