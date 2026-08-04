Зеленський анонсував відкриття ще чотирьох кластерів переговорів із ЄС
Україна розраховує найближчим часом відкрити ще чотири кластери переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Київ уже виконав усі необхідні умови й очікує на позитивне рішення від європейських партнерів.
Про це президент Володимир Зеленський написав на Facebook-сторінці за підсумками наради щодо євроінтеграції.
За його словами, цього року Україна вже відкрила два переговорні кластери, а зараз триває підготовка до відкриття ще чотирьох.
"З нашої сторони все зроблено, щоб рішення було позитивним", – йдеться у пості.
У нараді взяли участь прем'єр-міністр Сергій Корецький, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, а також представники Офісу президента Сергій Кислиця та Ігор Жовква.
За словами Зеленського, учасники зустрічі визначили три головні пріоритети подальшої роботи з Євросоюзом.
Перший – повноцінний вступ України до ЄС як ключовий елемент безпеки України та всієї Європи.
Другий – максимальне використання можливостей секторальної інтеграції, щоб Україна стала невід'ємною частиною європейських процесів ще до завершення переговорів про членство.
Третій – поглиблення співпраці з європейськими інституціями та країнами ЄС для отримання необхідної підтримки й пакетів допомоги напередодні зимового періоду, зокрема для забезпечення стійкості України.
Зазначимо, що нещодавно Угорщина знову заблокувала відкриття двох переговорних кластерів для України.