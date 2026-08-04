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Скандал на "Тур де Франс": спортсменок хочуть перевіряти після фінішу

04 серпня 2026, 21:32
Скандал на
Фото: AFP
Причиною стали підозри, що окремі учасниці можуть використовувати штучні вставки для покращення аеродинаміки під час перегонів.

На жіночій велогонці "Тур де Франс" виник скандал після звинувачень у тому, що окремі спортсменки нібито штучно збільшують груди, аби покращити аеродинаміку та отримати перевагу під час перегонів.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на спеціалізовану платформу WielerFlits.

За інформацією видання, представники кількох велокоманд вважають, що Міжнародний союз велосипедистів (UCI) має перевіряти учасниць одразу після фінішу, щоб виключити можливість використання штучних вставок або інших засобів, які можуть впливати на результати.

Прихильники перевірок стверджують, що збільшений об'єм у ділянці грудей може змінювати аеродинаміку спортсменки та потенційно забезпечувати перевагу на високих швидкостях. Водночас наразі жодних доказів порушень або офіційно підтверджених випадків не оприлюднено.

Міжнародний союз велосипедистів поки не коментував ці звинувачення.

 
скандалТур де Франс

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