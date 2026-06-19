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Скандал із Трампом: Італія скасувала візит до США

19 червня 2026, 19:06
Скандал із Трампом: Італія скасувала візит до США
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Рим відмовився від дипломатичної поїздки після заяв президента США про Джорджу Мелоні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував запланований візит до Сполучених Штатів після заяв президента США Дональда Трампа про прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter), зазначивши, що висловлювання американського президента є образливими не лише для глави уряду, а й для всієї країни.

"Серйозні та образливі заяви президента Трампа, спрямовані проти прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, є образою для всієї Італії. З цих міркувань я вирішив скасувати мій візит до США", – заявив Таяні.

Скандал розгорівся після інтерв’ю Трампа італійському телеканалу La7, у якому він заявив, що Мелоні нібито благала» його про спільне фото на саміті G7.

Прем’єр-міністерка Італії ці слова категорично спростувала, назвавши їх вигаданими та висловивши обурення подібними заявами. Вона наголосила, що Італія не потребує поблажливого ставлення і завжди діє у власних інтересах.

На тлі скандалу італійські урядовці також розкритикували слова Трампа, назвавши їх недоречними щодо союзників.

 

ІталіяскандалСШАДональд Трамп

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