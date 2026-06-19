Скандал із Трампом: Італія скасувала візит до США
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував запланований візит до Сполучених Штатів після заяв президента США Дональда Трампа про прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.
Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter), зазначивши, що висловлювання американського президента є образливими не лише для глави уряду, а й для всієї країни.
"Серйозні та образливі заяви президента Трампа, спрямовані проти прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, є образою для всієї Італії. З цих міркувань я вирішив скасувати мій візит до США", – заявив Таяні.
Скандал розгорівся після інтерв’ю Трампа італійському телеканалу La7, у якому він заявив, що Мелоні нібито благала» його про спільне фото на саміті G7.
Прем’єр-міністерка Італії ці слова категорично спростувала, назвавши їх вигаданими та висловивши обурення подібними заявами. Вона наголосила, що Італія не потребує поблажливого ставлення і завжди діє у власних інтересах.
На тлі скандалу італійські урядовці також розкритикували слова Трампа, назвавши їх недоречними щодо союзників.