Прем'єр Іспанії Педро Санчес опинився в центрі скандалу через брата

Брата прем'єр-міністра Іспанії визнали винним у корупційних діях.

Іспанський суд оголосив вирок у справі про зловживання службовим становищем з боку брата прем'єр-міністра Педро Давида Санчеса. Чоловіка було визнано винним в адміністративному правопорушенні із забороною обіймати державні посади упродовж 9 років.

Брат голови уряду у 2017 році завдяки родинним зв'язкам отримав призначення від місцевої влади у провінції Бадахос. Він став керівником музичних консерваторій – цю посаду було згодом визнано непотрібною і створеною спеціально під Давида Санчеса в його особистих інтересах.

Для прем'єра це вже не перший корупційний скандал щодо його оточення, який завершується вироком, що підтверджує обвинувачення. Колишнього помічника Санчеса нещодавно засудили до 24 років за ґратами. Також триває розслідування щодо його дружини Бегоньї Гомез, яка, за версією слідства, використовувала статус чоловіка для просування власної платної навчальної програми.

Голова уряду вважає, що за всіма корупційними справами стоять ультраправі опозиціонери, які прагнуть усунути його з посади.