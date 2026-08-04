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У Гватемалі вивергається вулкан: людей евакуюють

04 серпня 2026, 19:43
У Гватемалі вивергається вулкан: людей евакуюють
Фото: ВВС
Влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки й почала евакуацію мешканців прилеглих сіл.

У Гватемалі почалося потужне виверження вулкана Фуего, через що влада евакуює мешканців прилеглих сіл і попереджає про небезпеку. Один із найактивніших вулканів Західної півкулі почав викидати лаву та попіл 3 серпня.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Через активізацію вулкана влада евакуювала жителів щонайменше двох населених пунктів, розташованих на його схилах. За даними служб, вулкан продовжує викидати пірокластичні потоки – розпечену суміш газів, попелу та уламків порід, яка може знищувати все на своєму шляху.

Державне агентство з надзвичайних ситуацій Гватемали Conred оголосило по всій країні помаранчевий рівень небезпеки – другий за найвищим рівнем. Мешканців закликали бути готовими до можливого погіршення ситуації через нові викиди попелу та пірокластичні потоки.

Влада рекомендувала людям у небезпечних районах зачиняти вікна та двері, не наближатися до схилів вулкана та уникати зон можливого ураження. У прилеглих громадах також призупинили навчання у школах.

Вулкан Фуего розташований приблизно за 16 км від туристичного міста Антигуа, яке щороку відвідують тисячі людей.

Нинішнє виверження нагадало про трагедію 2018 року, коли через потужні пірокластичні потоки загинули понад 200 людей. Тоді влада зазнала критики за недостатню швидкість реагування, тому цього разу евакуаційні заходи розпочали завчасно.

Також останніми днями у світі фіксують низку природних катаклізмів: землетрус магнітудою 4,3 стався в Італії.

 

 

Гватемалавулкан

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