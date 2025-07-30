Після землетрусу на російській Камчатці активізувався найвищий вулкан Євразії

Ключевська сопка — стратовулкан на східному узбережжі Камчатки, висотою 4754 метри.

У росії на Камчатці після потужного землетрусу почалося виверження вулкана Ключевська сопка — найвищого вулкана Євразії.

Про це повідомляє Єдина геофізична служба російської академії наук.

За даними геофізиків, розпечена лава спускається по західному схилу вулкана. Над Ключевською сопкою помітне сяйво, чути вибухи, спричинені викидами попелу та лави. Вдень 30 липня вулкан викинув хмару попелу висотою до трьох кілометрів, після чого почалися потужні потоки лави.

Вулкан вже демонстрував ознаки активності — сяйво над кратером та викиди попелу. Однак після землетрусу, який стався в ніч на 30 липня за київським часом, активність значно посилилася.

Ключевська сопка — стратовулкан на східному узбережжі Камчатки, висотою 4754 метри. Вона є не лише найвищим вулканом Євразії, а й одним із найактивніших у світі. Виверження фіксують із кінця XVII століття. Останній раз Ключевська сопка вивергалася у листопаді 2023 року, коли попіл піднявся на висоту 13 кілометрів, що спричинило проблеми в авіасполученні не лише в росії, а й у США та Канаді.

У ніч на 30 липня біля берегів Камчатки стався потужний землетрус магнітудою майже 9 балів — найсильніший у регіоні за останні понад 70 років. США та Японія оголосили загрозу цунамі. Внаслідок стихії були частково затоплені Курильські острови, а також постраждали Сахалін і східне узбережжя росії, де зафіксували хвилі заввишки до чотирьох метрів.