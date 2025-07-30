росію накрили стихії: землетруси до 8,7 бала і цунамі

У ніч проти середи, 30 липня, поблизу узбережжя Камчатки сталися два потужні землетруси — магнітудою 8,7 і 5,8 бала за шкалою Ріхтера. Унаслідок підземних поштовхів виникло цунамі висотою до чотирьох метрів, яке обрушилося на Курильські острови й частково їх затопило.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У місті Північно-Курильськ оголошено термінову евакуацію. У Петропавловську-Камчатському внаслідок поштовхів обвалилася стіна дитячого садка. Хвилі цунамі також дісталися узбережжя Сахаліну.

За попередніми даними, стихія могла зачепити військову базу Тихоокеанського флоту рф у районі Вілкова, однак наразі ці дані не підтверджені.

Геологічна служба США підтвердила землетруси та оголосила попередження про можливе цунамі для Гавайських та Алеутських островів. Японія також ввела попередження про хвилі заввишки до одного метра в східних регіонах країни.

Губернатор Сахаліну Валерій Лимаренко повідомив про евакуацію населення. Тим часом російські медіа публікують відео з наслідками землетрусу у низці міст.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.