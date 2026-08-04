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Двічі за добу польські винищувачі перехоплювали російську авіацію біля кордонів НАТО

04 серпня 2026, 18:01
Двічі за добу польські винищувачі перехоплювали російську авіацію біля кордонів НАТО
Останнім інцидентом стало перехоплення Іл-20М над Балтійським морем.

Польські винищувачі F-16 у вівторок, 4 серпня. перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над Балтійським морем. Це вже черговий випадок активності російської авіації поблизу східного флангу НАТО.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише польський телеканал TVP World.

За його словами, перехоплення відбулося у вівторок вранці. Російський Іл-20М перебував над Балтійським морем приблизно за 56 км на північний захід від польського міста Кошалін.

Очільник польського Міноборони зазначив, що дії росії є черговою провокацією поблизу кордонів НАТО. За його словами, Москва намагається перевірити готовність Альянсу, пильність його військових та ефективність систем протиповітряної оборони.

"росія знову випробовує реакцію НАТО та перевіряє, наскільки швидко Альянс здатен реагувати на потенційні загрози", – заявив міністр.

Польські військові регулярно здійснюють патрулювання повітряного простору на тлі зростання активності російської авіації в Балтійському регіоні.

 
РосіяПольща

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