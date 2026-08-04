У Литві припускають, що москва могла цілитися в їхнє посольство в Києві

У Вільнюсі наголошують, що поблизу дипмісії немає об'єктів, які могли б бути очевидною військовою ціллю.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що росія могла навмисно завдати удару по будівлі литовського посольства в Києві, пошкодженій під час ракетної атаки минулими вихідними.

Про це зазначає литовський мовник LRT.

Відповідаючи на запитання, чи могла москва свідомо цілитися в дипломатичне представництво, Будріс зазначив, що таку версію наразі не можна відкидати.

"Цю версію також не можна виключати, хоча поки що ми не можемо стверджувати цього напевно", – сказав глава литовської дипломатії.

За його словами, розслідування підтвердило, що будівлю пошкодили саме ракети. При цьому поруч із посольством немає об'єктів, які рф регулярно атакує.

"Найближча ціль, яку росія постійно намагається вразити, – електростанція за півтора кілометра. Усе інше навколо – житлові будинки, окрім нашого посольства. Можливо, метою було чинити тиск або залякати, але це абсолютно марно. Наша рішучість не зменшилася, а лише зросла", – наголосив Будріс.

Після пошкодження дипмісії МЗС Литви викликало представника росії та висловило йому рішучий протест. У Вільнюсі заявили, що російська атака порушує положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Будріс також розповів, що росія не вибачилася за інцидент. За його словами, представник рф лише заявив, що Литву попереджали про небезпеку перебування в Києві.

"Ми розцінюємо такі попередження як загрозу", – підкреслив міністр.

Очільник МЗС додав, що Литва вимагатиме компенсації та залишає за собою право на заходи у відповідь. За його словами, Литва має необхідні інструменти й готовність для реагування на можливі ворожі дії, однак не став уточнювати, які саме заходи можуть бути застосовані.

Зазначимо, що 1 серпня росія пошкодила посольство Литви в Києві.