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У Литві у школах пропонують замінити Ломоносова на Шевченка

04 серпня 2026, 09:35
У Литві у школах пропонують замінити Ломоносова на Шевченка
Фото: з вільного доступу
Затверджений у 2022 році список рекомендованих авторів викликає чимало критики.
Очільник литовського уряду Міндаугас Сінкявічюс виступив з ініціативою прибрати зі шкільної програми з літератури вивчення творчості російського письменника Михайла Ломоносова.
 
Про це пише Delfi.
 
Політик вважає, що литовські школярі не мають зростати на творах, в яких прославляються загарбницькі імперські війни росії. 
 
Замість Ломоносова Сінкявічюс пропонує включити до програми творчий спадок Тараса Шевченка, щоб допомогти литовській молоді "зрозуміти самобутність українського народу". 
 
Чинна шкільна програма з літератури у Литві була затверджена у 2022 році і викликала чимало критики. До неї увійшло більше російських творів, ніж раніше, а також не було жодного представника українського письменництва. У міністерстві освіти наголошували, що вчителі нібито мають можливість самостійно обирати авторів на альтернативу російським. 
 
Литвашкільна програма

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