У Литві у школах пропонують замінити Ломоносова на Шевченка

Затверджений у 2022 році список рекомендованих авторів викликає чимало критики.

Очільник литовського уряду Міндаугас Сінкявічюс виступив з ініціативою прибрати зі шкільної програми з літератури вивчення творчості російського письменника Михайла Ломоносова.

Політик вважає, що литовські школярі не мають зростати на творах, в яких прославляються загарбницькі імперські війни росії.

Замість Ломоносова Сінкявічюс пропонує включити до програми творчий спадок Тараса Шевченка, щоб допомогти литовській молоді "зрозуміти самобутність українського народу".

Чинна шкільна програма з літератури у Литві була затверджена у 2022 році і викликала чимало критики. До неї увійшло більше російських творів, ніж раніше, а також не було жодного представника українського письменництва. У міністерстві освіти наголошували, що вчителі нібито мають можливість самостійно обирати авторів на альтернативу російським.