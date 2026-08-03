Стефанішина заявила, що сама вирішила залишити посаду посла у США

За її словами, головні завдання дипломатичної місії вже виконано.

Колишня посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що рішення залишити дипломатичну посаду ухвалила самостійно.

Про це вона повідомила на Facebook-cторіцні після того, як президент Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення.

"Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше", – написала Стефанішина.

За її словами, для неї було принципово самостійно ухвалити таке рішення. Вона також наголосила, що основні завдання, з якими прибула до Вашингтона, вдалося виконати.

Серед результатів своєї роботи Стефанішина назвала збільшення постачань американської зброї Україні, збереження підтримки Києва в період політичних змін у Вашингтоні та закріплення цієї підтримки на законодавчому рівні.

"Ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують", – зазначила вона.

Також Стефанішина повідомила, що найближчим часом публічно відповість на запитання, які останнім часом з'являлися у медіа щодо її роботи.

Ввечері 3 серпня президент звільнив Стефанішину з посади посла України у США.