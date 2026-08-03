Зеленський анонсував нові проєкти зі США у сфері ракетних систем

Після переговорів у Вашингтоні сторони вже розпочали підготовку необхідних документів.

Україна та США розпочали підготовку нових спільних проєктів у сфері ракетних систем, домовленостей щодо яких вдалося досягти під час нещодавніх переговорів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

За його словами, сторони погодили кілька напрямів співпраці, зокрема щодо окремих варіантів застосування ракетних систем і розширення взаємодії між українськими та американськими оборонними компаніями.

Наразі триває підготовка необхідних документів і координація між підприємствами.

Цей напрям супроводжуватиме заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спільно з Міністерством оборони України, американськими партнерами та українськими виробниками.

"Буде більше сили для наших воїнів", – наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна продовжує працювати зі США та європейськими союзниками над посиленням протиповітряної оборони.

"Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз", – зазначив він.

Окрім цього, за словами Зеленського, триває локалізація виробництва західного озброєння в Україні, а масштаби цієї співпраці найближчим часом суттєво зростуть.

Однак в той же час США та Україна відклали угоду щодо виробництва ракет для Patriot.