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США та Україна відклали угоду щодо виробництва ракет для Patriot – Вітакер

03 серпня 2026, 18:03
США та Україна відклали угоду щодо виробництва ракет для Patriot – Вітакер
Джерело: .ukrinform
Посол США при НАТО заявив, що найближчим часом Україна отримає ППО через постачання від союзників, а не завдяки спільному виробництву.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угода між США та Україною щодо спільного виробництва перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot не буде укладена до цієї зими.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

За словами Вітакера, Вашингтон наразі вивчає можливість спільного виробництва перехоплювачів Patriot за участю України та європейських партнерів. Такий крок має допомогти розширити оборонно-промислову базу та посилити спроможності України й союзників.

"Є можливості спільного виробництва, які ми можемо реалізувати з українцями та європейцями, щоб розширити промислову базу і підтримати оборону України та Європи", – заявив дипломат.

Він зазначив, що переговори щодо майбутньої угоди тривають після контактів із президентом України Володимиром Зеленським, зустрічей у Києві та консультацій із компаніями, які мають необхідні технології.

Водночас головним пріоритетом зараз є швидке забезпечення України засобами протиповітряної оборони напередодні зими.

"Найважливіше зараз – якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму: чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах", – сказав Вітакер.

Він додав, що довгострокова угода про виробництво перехоплювачів Patriot потребує більше часу і не буде укладена до зими. США продовжать роботу над цим напрямом.

Крім  того, раніше Трамп заявив, що передача Україні технологій Patriot може бути надто ризикованою.

 
СШАУкраїнаPatriot

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