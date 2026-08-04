Іран визнав, що планував ракетний удар по трьох цілях в Україні

Заява пролунала на тлі погроз Тегерана відповісти на атаку наприкінці липня на іранське судно в Каспійському морі.

Іран розглядав можливість завдати ракетного удару по трьох об’єктах на території України у відповідь на атаку на своє судно в Каспійському морі, проте зрештою відмовився від цього плану.

Про це повідомляє Ynet.

Про підготовку удару розповів секретар Ради доцільності Ірану, радник верховного лідера країни Алі Хаменеї Мохсен Резаї. За його словами, Тегеран мав намір атакувати три об'єкти в Україні, але відмовився від цього рішення після того, як українська сторона нібито принесла вибачення.

Як зазначає видання, ця заява пролунала на тлі погроз Тегерана відповісти на атаку наприкінці липня на іранське судно в Каспійському морі.

Конфлікт між країнами загострився 25 липня, коли українські безпілотники завдали ударів по низці об'єктів в акваторії Каспійського моря, зокрема по нафтодобувній платформі та вантажних суднах, які, за даними Служби безпеки України, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і росією. Тегеран заявив, що внаслідок атаки загинув один моряк, ще один дістав поранення, і назвав удар "актом агресії".