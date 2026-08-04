Україна ввела санкції проти низки компаній, що працюють на російський ВПК

Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти суб’єктів, що працюють на російський військово-промисловий комплекс.

Про це повідомили в Офісі президента.

Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб, які виробляють і постачають обладнання і компоненти для російського ВПК та силових структур в обхід санкцій.

Серед них – компанія "Кідма Тек", яка виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети, та завод імені Морозова, що входить у структуру підсанкційного "Ростєха". Там виготовляють вибухові речовини, ракетне паливо й матеріали для ракетних комплексів, зокрема, постачають твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети "Іскандер-М".