Працівникам Wildberries заборонили приносити на склади смартфони

Співробітникам дозволили використовувати лише кнопкові мобільні телефони без камер.

Від 3 серпня співробітникам російського маркетплейсу Wildberries заборонили приносити на склади смартфони. Так хочуть унеможливити знімання дронових атак.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Вони опублікували внутрішнє повідомлення, яке компанія Wildberries розіслала працівниками.

Там йдеться, що фото- та відеознімання під час повітряної тривоги "загрожують безпеці, можуть розкрити позиції сил ППО, порушують вимоги законодавства рф та можуть спричинити адміністративну, а в окремих випадках – кримінальну відповідальність".