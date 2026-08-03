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Працівникам Wildberries заборонили приносити на склади смартфони

03 серпня 2026, 14:07
Працівникам Wildberries заборонили приносити на склади смартфони
Фото: techno.bigmir.net
Співробітникам дозволили використовувати лише кнопкові мобільні телефони без камер.
Від 3 серпня співробітникам російського маркетплейсу Wildberries заборонили приносити на склади смартфони. Так хочуть унеможливити знімання дронових атак.
 
Про це пишуть російські ЗМІ.
 
Вони опублікували внутрішнє повідомлення, яке компанія Wildberries розіслала працівниками.
 
Там йдеться, що фото- та відеознімання під час повітряної тривоги "загрожують безпеці, можуть розкрити позиції сил ППО, порушують вимоги законодавства рф та можуть спричинити адміністративну, а в окремих випадках – кримінальну відповідальність".
 
Співробітникам дозволили використовувати лише кнопкові мобільні телефони без камер, які "дадуть змогу залишатися на зв’язку з близькими".
 
Починаючи з 18 липня, Сили оборони України атакували низку складів російського маркетплейсу Wildberries, зокрема в Московському, Тамбовському, Рязанському регіонах рф, Краснодарському й Ставропольському краях, Санкт-Петербурзі й Ленінградській області, а також у Єкатеринбурзі, у Пензенській області та Удмуртії.

 

війна в Україніросія окупанти

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