Бійці ГУР уразили два радіолокаційні об’єкти в окупованому Криму

Наприкінці липня спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura для ураження двох радіолокаційних об’єктів рф у тимчасово окупованому Криму.

Операцію провели військові спецпідрозділу ГУР Group 13. Їм вдалося уразити машину управління зі складу комплексу РЛС "Подлет", а також російську систему розпізнавання "свій-чужий" – радіолокаційний запитувач "Пароль-4".

Операцію провели наприкінці липня 2026 року. Для неї спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura, зокрема носії FPV-дронів, що дало змогу завдати успішних ударів по наземних цілях російської армії в Криму.

"Відтепер наші "маґури" загрожують російським окупантам і на суходолі – це кардинальне переведення боротьби в іншу площину", – сказав командир Group 13 із позивним Тринадцятий.

У ГУР додали, що загалом під час війни на морі оператори Group 13 знищили дев'ять та пошкодили п'ять російських кораблів, знищили три ворожі гелікоптери та пошкодили ще один вертоліт, а також знищили два винищувачі зі складу Чорноморського флоту рф.