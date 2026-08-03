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Бійці ГУР уразили два радіолокаційні об’єкти в окупованому Криму

03 серпня 2026, 11:11
Бійці ГУР уразили два радіолокаційні об’єкти в окупованому Криму
Скриншот з відео
Операцію провели військові спецпідрозділу ГУР Group 13.
Наприкінці липня спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura для ураження двох радіолокаційних об’єктів рф у тимчасово окупованому Криму.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).
 
Операцію провели військові спецпідрозділу ГУР Group 13. Їм вдалося уразити машину управління зі складу комплексу РЛС "Подлет", а також російську систему розпізнавання "свій-чужий" – радіолокаційний запитувач "Пароль-4".
 
Операцію провели наприкінці липня 2026 року. Для неї спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura, зокрема носії FPV-дронів, що дало змогу завдати успішних ударів по наземних цілях російської армії в Криму.
 
"Відтепер наші "маґури" загрожують російським окупантам і на суходолі – це кардинальне переведення боротьби в іншу площину", – сказав командир Group 13 із позивним Тринадцятий.
 
У ГУР додали, що загалом під час війни на морі оператори Group 13 знищили дев'ять та пошкодили п'ять російських кораблів, знищили три ворожі гелікоптери та пошкодили ще один вертоліт, а також знищили два винищувачі зі складу Чорноморського флоту рф.

 

війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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