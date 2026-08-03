Грецію охопили масштабні лісові пожежі

Аеропорти Іракліона та Ханьї на Криті поки що працюють за розкладом.

Серія хвиль спеки спричинила масштабні лісові пожежі по всій Європі, зокрема на островах та материковій частині Греції. Грецькі пожежники борються з величезною лісовою пожежею, яка знищила понад 100 будинків на північний захід від Афін, а на популярному туристичному острові Кефалонія евакуюють тисячі людей.

У зв'язку з цим у туристів, які запланували літню відпустку на грецьких курортах, виникають побоювання щодо того, чи безпечно туди їхати. Як пише Reuters, у неділю в регіоні Аттика зіткнулися два пожежні вертольоти під час гасіння пожежі. Двоє людей на одному вертольоті загинули, тоді як екіпаж іншого вертольота вижив. За даними грецьких ЗМІ, штормові вітри, які підживлювали пожежу навколо Порто-Жермено на Коринфській затоці за 60 км на північний захід від Афін, вщухли, але полум’я перекинулося через гору на півдні й досягло населеного пункту Веніза та військового полігону, підпаливши боєприпаси, що не розірвалися.

Рятувальні служби зосередили свої зусилля на запобіганні поширенню вогню в бік прибережного міста Мегара, населення якого становить близько 30 000 осіб. Грецька влада також опублікувала екстрені попередження про евакуацію з низки населених пунктів у західній Аттиці, зокрема з промислової зони неподалік від Мегари. За ніч кілька населених пунктів на Іонічному острові Кефалонія були евакуйовані після того, як у районі Пастра на півдні острова спалахнула пожежа. Раніше кілька тисяч людей було евакуйовано з регіону Ретімно на Криті, загинуло кілька пожежників.

Водночас Independent повідомляє, що аеропорти Іракліона та Ханьї на Криті поки що в основному працюють за розкладом, включаючи вильоти та прильоти. Однак мандрівникам слід бути готовими до можливих затримок і скасувань рейсів, оскільки на півдні острова тривають лісові пожежі.

Поки що немає жодних конкретних рекомендацій для мандрівників у зв’язку з лісовими пожежами в Греції. Туристам рекомендується зареєструвати мобільні телефони в місцевій мережі для отримання екстрених сповіщень та попереджень про лісові пожежі поблизу їхнього місцезнаходження.