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Через Грецію ЄС не зміг погодити нові санкції проти росії – Politico

23 липня 2026, 10:12
Через Грецію ЄС не зміг погодити нові санкції проти росії – Politico
Фото: Reuters
Афіни виступили проти обмежень на перевезення російського скрапленого газу до третіх країн і вимагають безстрокового винятку для своїх судноплавних компаній.

Посли країн ЄС не змогли досягти одностайності щодо нового пакета санкцій проти росії після того, як Греція заблокувала його ухвалення. 

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів Євросоюзу.

За даними видання, головною причиною суперечки стали нові обмеження на транспортування російського скрапленого природного газу (СПГ) до країн за межами ЄС. Афіни вважають, що така заборона виходить за межі попередніх домовленостей лідерів Євросоюзу та завдасть удару по грецькому судноплавному сектору.

Щоб знайти компроміс, Ірландія, яка головує в Раді ЄС, запропонувала дозволити європейським компаніям перевозити російський СПГ до третіх країн до січня 2029 року. Водночас нові контракти на такі перевезення пропонується заборонити.

Однак, за інформацією видання, Греція відмовилася підтримати і цей варіант. Як стверджують троє дипломатів ЄС, Афіни наполягають на безстроковому винятку для своїх судноплавних компаній.

Грецький уряд аргументує свою позицію тим, що заборона не досягне мети: судна просто змінять країну реєстрації, а ЄС втратить контроль над цими перевезеннями. Зокрема, йдеться про компанію Dynagas, яка володіє криголамними газовозами, здатними працювати на маршрутах до російських арктичних СПГ-терміналів.

Дипломати повідомили виданню, що вже у четвер посли країн ЄС проведуть новий раунд переговорів, щоб спробувати врятувати пакет санкцій, для ухвалення якого потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів.

 
РосіяГреціясанкції

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