У Польщі фермер знайшов на полі цивільний дрон

Знахідку перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів — жодної піротехнічної загрози не виявили.

У Мазовецькому воєводстві Польщі фермер знайшов на полі уламки безпілотника.

У неділю після обіду, під час польових робіт у селі Глупянка фермер помітив об’єкт, схожий на безпілотний літальний апарат.

За попередніми висновками служб, знайдений у Глупянці дрон – це цивільний апарат, керування яким утратив оператор. Пристрій мав циліндричну форму, довжину близько 50 сантиметрів, оснащений елементами керування та гвинтом, що був пошкоджений.

На місце події було викликано поліцію, територію охороняли пожежники. Насамперед знахідку перевірили на наявність піротехнічної небезпеки – такої небезпеки виявлено не було. Об’єкт взяли під охорону, триває встановлення його власника.

Про уламки дрона було повідомлено Військову жандармерію, а також, серед інших, Агентство внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, що наприкінці червня на полі в Румунії знайшли і підірвали уламки російського дрона.