Microsoft викрила нову атаку російських хакерів

Кампанія під назвою CaptiveCrunch активна щонайменше з травня і передбачає злам обладнання, яке відповідає за авторизацію користувачів у публічних мережах Wi-Fi у готелях, конференц-центрах та інших подібних закладах по всьому світу.

Хакерське угруповання Midnight Blizzard, яке пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки рф, почало використовувати мережі Wi-Fi у готелях для атак на бізнес-мандрівників.

Про це йдеться у звіті Microsoft.

Кампанія під назвою CaptiveCrunch активна щонайменше з травня і передбачає злам обладнання, яке відповідає за авторизацію користувачів у публічних мережах Wi-Fi у готелях, конференц-центрах та інших подібних закладах по всьому світу, з метою подальшого шпигунства за підключеними й згодом скомпрометованими пристроями.

Після під'єднання до мережі жертв перенаправляють на фейкові сторінки входу в Microsoft 365 або надсилають повідомлення про необхідність оновити Windows або браузер. В окремих випадках користувачам демонструють інструкції ClickFix, які змушують їх власноруч встановити троян CornFlake та програму ChocoShell.