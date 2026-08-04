Microsoft викрила нову атаку російських хакерів
04 серпня 2026, 12:34
Фото: Ukrinform
Кампанія під назвою CaptiveCrunch активна щонайменше з травня і передбачає злам обладнання, яке відповідає за авторизацію користувачів у публічних мережах Wi-Fi у готелях, конференц-центрах та інших подібних закладах по всьому світу.
Хакерське угруповання Midnight Blizzard, яке пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки рф, почало використовувати мережі Wi-Fi у готелях для атак на бізнес-мандрівників.
Про це йдеться у звіті Microsoft.
Кампанія під назвою CaptiveCrunch активна щонайменше з травня і передбачає злам обладнання, яке відповідає за авторизацію користувачів у публічних мережах Wi-Fi у готелях, конференц-центрах та інших подібних закладах по всьому світу, з метою подальшого шпигунства за підключеними й згодом скомпрометованими пристроями.
Після під'єднання до мережі жертв перенаправляють на фейкові сторінки входу в Microsoft 365 або надсилають повідомлення про необхідність оновити Windows або браузер. В окремих випадках користувачам демонструють інструкції ClickFix, які змушують їх власноруч встановити троян CornFlake та програму ChocoShell.
CornFlake – це троян віддаленого доступу, здатний записувати натискання клавіш, робити скриншоти, викрадати паролі, копіювати файли, а також отримувати доступ до вебкамери та мікрофона зараженого пристрою. Тим часом ChocoShell, шкідливий PowerShell-скрипт, збирає паролі та файли cookie з браузерів, токени автентифікації Microsoft 365 та Azure, а також інформацію про збережені мережі Wi-Fi. Виходячи з численних коментарів до коду, Microsoft оцінює, що для розробки двох шкідливих програм, ймовірно, використовувалися інструменти штучного інтелекту.
Основними цілями хакерів є працівники урядових установ, IT-компаній, дипломатичних організацій тощо, здебільшого з Європи та США. Водночас дослідники безпеки попереджають, що шпигунська кампанія може поширитися на будь-яку організацію, яка пропонує публічні мережі Wi-Fi, зокрема аеропорти, університети та медичні заклади.
Microsoft рекомендує не встановлювати оновлення програмного забезпечення під час використання публічних Wi-Fi-мереж, а також послуговуватися для цього лише штатними механізмами операційної системи, а не через спливаючі повідомлення або вебсторінки. Те саме стосується завантаження сертифікатів, оновлень браузера, інструментів діагностики мережі та програм безпеки.
Також у компанії радять уважно перевіряти сторінки авторизації Wi-Fi перед введенням облікових даних і, за можливості, використовувати корпоративні мобільні маршрутизатори або персональні точки доступу замість громадських бездротових мереж.