Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Microsoft викрила нову атаку російських хакерів

04 серпня 2026, 12:34
Microsoft викрила нову атаку російських хакерів
Фото: Ukrinform
Кампанія під назвою CaptiveCrunch активна щонайменше з травня і передбачає злам обладнання, яке відповідає за авторизацію користувачів у публічних мережах Wi-Fi у готелях, конференц-центрах та інших подібних закладах по всьому світу.
Хакерське угруповання Midnight Blizzard, яке пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки рф, почало використовувати мережі Wi-Fi у готелях для атак на бізнес-мандрівників.
 
Про це йдеться у звіті Microsoft.
 
Кампанія під назвою CaptiveCrunch активна щонайменше з травня і передбачає злам обладнання, яке відповідає за авторизацію користувачів у публічних мережах Wi-Fi у готелях, конференц-центрах та інших подібних закладах по всьому світу, з метою подальшого шпигунства за підключеними й згодом скомпрометованими пристроями.
 
Після під'єднання до мережі жертв перенаправляють на фейкові сторінки входу в Microsoft 365 або надсилають повідомлення про необхідність оновити Windows або браузер. В окремих випадках користувачам демонструють інструкції ClickFix, які змушують їх власноруч встановити троян CornFlake та програму ChocoShell.
 
CornFlake – це троян віддаленого доступу, здатний записувати натискання клавіш, робити скриншоти, викрадати паролі, копіювати файли, а також отримувати доступ до вебкамери та мікрофона зараженого пристрою. Тим часом ChocoShell, шкідливий PowerShell-скрипт, збирає паролі та файли cookie з браузерів, токени автентифікації Microsoft 365 та Azure, а також інформацію про збережені мережі Wi-Fi. Виходячи з численних коментарів до коду, Microsoft оцінює, що для розробки двох шкідливих програм, ймовірно, використовувалися інструменти штучного інтелекту.
 
Основними цілями хакерів є працівники урядових установ, IT-компаній, дипломатичних організацій тощо, здебільшого з Європи та США. Водночас дослідники безпеки попереджають, що шпигунська кампанія може поширитися на будь-яку організацію, яка пропонує публічні мережі Wi-Fi, зокрема аеропорти, університети та медичні заклади.
 
Microsoft рекомендує не встановлювати оновлення програмного забезпечення під час використання публічних Wi-Fi-мереж, а також послуговуватися для цього лише штатними механізмами операційної системи, а не через спливаючі повідомлення або вебсторінки. Те саме стосується завантаження сертифікатів, оновлень браузера, інструментів діагностики мережі та програм безпеки.
 
Також у компанії радять уважно перевіряти сторінки авторизації Wi-Fi перед введенням облікових даних і, за можливості, використовувати корпоративні мобільні маршрутизатори або персональні точки доступу замість громадських бездротових мереж.

 

хакеришпигуни

Останні матеріали

Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 16:07
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Політика
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 13:05
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 08:39
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Політика
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 12:50
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 09:18
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється