Литовський виробник дронів заявив про шпигунські спроби з боку рф

Компанія також співпрацює з Україною.

Литовська компанія RSI Europe, що виробляє безпілотники та співпрацює з Україною, заявила про спроби проникнення на її виробничі об’єкти з боку осіб, пов’язаних із російським ГРУ.

Про це литовському мовнику LRT повідомив керівник компанії Томас Мілашаускас.

За його словами, підприємство регулярно отримує сигнали про інтерес до своєї діяльності з боку російських спецслужб.

"Зовсім нещодавно ми знову отримали сигнали про те, що наше виробництво є ціллю", – зазначив Мілашаускас.

Він також повідомив, що після перевірки техніки та електронних пристроїв слідство виявило згадки про компанію у матеріалах, пов’язаних із розслідуванням діяльності групи осіб, яких у Литві обвинувачують у терористичній діяльності.

Йдеться про справу, у якій шістьох іноземців судять за підозрою в участі в організованій групі та спробах теракту у місті Шяуляй у 2024 році. Литовські слідчі також перевіряють можливі зв’язки цієї справи з аналогічними інцидентами в Чехії, Румунії та Польщі.

За даними правоохоронців, ці дії могли координуватися особами, пов’язаними з російським Головним розвідувальним управлінням .

Мілашаускас додав, що компанія має окремий підрозділ RSI Ukraine та вже понад чотири роки співпрацює з українською стороною.

Раніше стало відомо, що Молдова заарештувала російського шпигуна, який видавав себе за туриста.