У Ярославлі після атаки дронів заявили про удар по нафтопереробному заводу
У ніч проти 6 серпня безпілотники атакували російський Ярославль. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів та OSINT-аналітиків, під ударом міг опинитися Ярославський нафтопереробний завод.
Про це повідомляють губернатор Ярославської області Михайло Євраєв і російські ЗМІ.
За словами Євраєва, Ярославль і область зазнали атаки українських безпілотників. На тлі загрози влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з міста у напрямку москви.
Місцеві пабліки публікували повідомлення про проліт дронів, серію вибухів і дим, що здіймався над містом. За їхніми даними, однією з цілей атаки міг стати Ярославський НПЗ.
Російські медіа, посилаючись на результати власного OSINT-аналізу, повідомиляють, що безпілотники, ймовірно, уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС". За даними видання, від початку повномасштабної війни підприємство вже щонайменше шість разів ставало ціллю атак.
Крім того, днями дрони атакували Сизранський НПЗ за 800 км від кордону з Україною.