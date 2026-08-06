У Ярославлі після атаки дронів заявили про удар по нафтопереробному заводу

Російська влада повідомила про атаку БпЛА.

У ніч проти 6 серпня безпілотники атакували російський Ярославль. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів та OSINT-аналітиків, під ударом міг опинитися Ярославський нафтопереробний завод.

Про це повідомляють губернатор Ярославської області Михайло Євраєв і російські ЗМІ.

За словами Євраєва, Ярославль і область зазнали атаки українських безпілотників. На тлі загрози влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з міста у напрямку москви.

Місцеві пабліки публікували повідомлення про проліт дронів, серію вибухів і дим, що здіймався над містом. За їхніми даними, однією з цілей атаки міг стати Ярославський НПЗ.

Російські медіа, посилаючись на результати власного OSINT-аналізу, повідомиляють, що безпілотники, ймовірно, уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС". За даними видання, від початку повномасштабної війни підприємство вже щонайменше шість разів ставало ціллю атак.

Крім того, днями дрони атакували Сизранський НПЗ за 800 км від кордону з Україною.