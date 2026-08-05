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росія запускає нові провокації перед виборами в Німеччині

05 серпня 2026, 21:33
росія запускає нові провокації перед виборами в Німеччині
Фото: з вільного доступу
Для цього використовують мережу фейкових акаунтів та сайти-клони, а саму операцію назвали "Матрьошка".
росія активізувала дезінформаційні кампанії в Німеччині напередодні місцевих виборів, намагаючись дискредитувати провідних політиків і розколоти суспільство.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За інформацією агентства, німецькі служби безпеки зазначають, що інформаційні атаки з боку рф насамперед спрямовані проти політичних опонентів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Російські ресурси намагаються дискредитувати представників Християнсько-демократичного союзу (ХДС), його партнерів по коаліції – Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), а також партій "Союз 90/Зелені" та Вільної демократичної партії (ВДП).
 
Згідно з опитуваннями, AfD, лідери якої закликають відновити зв'язки з москвою, має високі шанси посилити свої позиції на виборах у Берліні, Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі-Передній Померанії. Німецька влада вважає, що кампанії централізовано координуються безпосередньо з росії за участю кількох підрядників. Для цього використовують мережу фейкових акаунтів і сайтів-клонів. Саму операцію назвали "Матрьошка".
 
Здебільшого російські ресурси поширюють у соцмережах відео англійською мовою з підробленими логотипами провідних світових медіа, зокрема BBC та ARD. У цих відео висувають вигадані звинувачення проти місцевих політиків – від корупції до сексуальних домагань. У МВС Німеччини підтвердили, що стежать за діяльністю цієї дезінформаційної мережі.
 
"Наразі ця кампанія не досягає значного охоплення в Інтернеті. Це не означає, що ми можемо послабити пильність. Вона залишається серйозною дезінформаційною кампанією", – заявив речник міністерства.
 
У Міністерстві закордонних справ Німеччини також наголосили, що рф діє системно та на державному рівні.
 
"Цей постійний, безперервний наступ росії, санкціонований і керований державою, є реальністю. Ми повинні повністю усвідомлювати цю ситуацію", – зазначили в МЗС Німеччини.
 
Німецький уряд уже попереджав про подібні дії Кремля під час парламентських виборів. Окрім Німеччини, останнім часом гібридний вплив і втручання з боку росії також фіксували під час виборчих процесів у Молдові та Вірменії.
дезінформацаіяНімеччина

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