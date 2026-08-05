В Італії два дні серед сміття шукали лотерейний квиток на мільйон євро

Власник викинув його випадково.

Чоловік з італійського міста Бітонто виграв у лотерею 1 мільйон євро, але помилково викинув виграшний квиток у сміття. Щоб знайти його серед тонн відходів, до пошуків долучилася навіть компанія, яка займається їхнім вивезенням.

Про це пише італійське медіа Il Post.

Керівник компанії Sanb, що займається збором і транспортуванням відходів, Нікола Тоскано розповів, що чоловік регулярно купував миттєві лотерейні квитки й завжди обирав ті самі числа, оскільки вони були пов'язані з близькою для нього людиною.

Побачивши на торговельному автоматі напис "не підлягає виплаті", чоловік вирішив, що нічого не виграв. Тому він викинув квиток і пішов додому. Насправді ж таке повідомлення з'являється тоді, коли сума виграшу є надто великою, щоб її можна було одразу виплатити в пункті продажу.

Згодом родичі пояснили чоловікові, що він насправді зірвав джекпот. Усі разом вони повернулися до пункту продажу, де дізналися, що сміття з контейнера, куди було викинуто квиток, уже забрала компанія Тоскано.

Після цього розпочалася операція з пошуку квитка. Працівники Sanb відтворили весь маршрут відходів – від моменту їх збору до завантаження у сміттєвоз. Їм вдалося визначити потрібну вантажівку та зупинити її до того, як вона встигла розвантажитися в пресувальній установці.

Однак одразу висипати сміття було неможливо, тому працівники почали шукати місце, де можна було б вручну перебрати відходи. Зрештою таку ділянку знайшли, і пошуки розпочалися близько 6:00 ранку наступного дня.

"Він був у порваному пакеті разом з іншими пошкодженими квитками. Цей був одним із небагатьох, що залишилися абсолютно цілими", – розповів Тоскано.