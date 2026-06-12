У Китаї громадянина США заарештували за звинуваченнями у шпигунстві

Ю Мін Зін є кандидатом наук на кафедрі політології Каліфорнійського університету в Берклі.

Пекін підтвердив арешт громадянина США за звинуваченнями у шпигунстві,.

Видання зазначає, що це може поставити під сумнів торговельне перемир'я між країнами, підтримане на нещодавньому саміті американським президентом Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Ю Мін Зіна затримали "за підозрою у шпигунській діяльності та створенні загрози національній безпеці Китаю", заявив речник Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь. Деталей обвинувачення не озвучили. Китай повідомив консульство США в Гуанчжоу, сказав Лінь, додавши, що права Ю були захищені.