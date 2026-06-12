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У Китаї громадянина США заарештували за звинуваченнями у шпигунстві

12 червня 2026, 15:33
У Китаї громадянина США заарештували за звинуваченнями у шпигунстві
Фото: з вільного доступу
Ю Мін Зін є кандидатом наук на кафедрі політології Каліфорнійського університету в Берклі.
Пекін підтвердив арешт громадянина США за звинуваченнями у шпигунстві,.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Видання зазначає, що це може поставити під сумнів торговельне перемир'я між країнами, підтримане на нещодавньому саміті американським президентом Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном.
 
Ю Мін Зіна затримали "за підозрою у шпигунській діяльності та створенні загрози національній безпеці Китаю", заявив речник Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь. Деталей обвинувачення не озвучили. Китай повідомив консульство США в Гуанчжоу, сказав Лінь, додавши, що права Ю були захищені.
 
Арешт, про який раніше повідомляла New York Times, відбувся після того, як Сі та Трамп провели теплу зустріч у Пекіні минулого місяця, яка дозволила зберегти стабільність торговельних відносин між двома найбільшими економіками світу. Це стало полегшенням для світової економіки, стурбованої війною в Ірані, яка порушила роботу енергетичних ринків.
 
Як повідомила газета Times, Мін Зіна заарештували 3 червня. Востаннє його бачили в Куньміні, столиці південно-західної провінції Юньнань, яка межує з М'янмою.
 
У біографії Мін Зіна, опублікованій в Instagram, йдеться, що він є кандидатом наук на кафедрі політології Каліфорнійського університету в Берклі. Він також є виконавчим директором Інституту стратегії та політики (М'янма), аналітичного центру, “присвяченого просуванню демократичного лідерства та посиленню громадянської участі в М'янмі”.

 

СШАКитайшпигуни

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