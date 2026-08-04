Геґсет доручив реорганізувати Групу безпекової допомоги Україні

У США запевнили, що на допомогу це не вплине.

Міністр війни США Піт Геґсет доручив Європейському командуванню Збройних сил (USEUCOM) керувати реорганізацією Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U) і перерозподілити ролі й обов'язки між складовими, а також Місією НАТО з надання допомоги у сфері безпеки і підготовки України.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США.

Очікується, що перерозподіл підвищить функціональну ефективність і результативність допомоги у сфері безпеки для України, передасть керівництво ключовими елементами цієї місії союзникам і вивільнить американські ресурси для інших глобальних пріоритетів США. Реорганізація не вплине на підтримку України, запевнили в командуванні.

Там додали, що зміни відображають провідну роль Європи в підтримці обороноздатності України протягом останнього року на тлі стійкої та ефективної оборони з боку України.