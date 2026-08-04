Геґсет доручив реорганізувати Групу безпекової допомоги Україні
04 серпня 2026, 11:33
джерело Instagram Pete Hegseth
У США запевнили, що на допомогу це не вплине.
Міністр війни США Піт Геґсет доручив Європейському командуванню Збройних сил (USEUCOM) керувати реорганізацією Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U) і перерозподілити ролі й обов'язки між складовими, а також Місією НАТО з надання допомоги у сфері безпеки і підготовки України.
Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США.
Очікується, що перерозподіл підвищить функціональну ефективність і результативність допомоги у сфері безпеки для України, передасть керівництво ключовими елементами цієї місії союзникам і вивільнить американські ресурси для інших глобальних пріоритетів США. Реорганізація не вплине на підтримку України, запевнили в командуванні.
Там додали, що зміни відображають провідну роль Європи в підтримці обороноздатності України протягом останнього року на тлі стійкої та ефективної оборони з боку України.
"Союзники продемонстрували, що можуть взяти на себе провідну роль у підтримці обороноздатності України", – сказав командувач USEUCOM генерал Повітряних сил США Алексус Ґ. Ґринкевич.
Він додав, що SAG-U від початку задумувалася як тимчасове командування.
"Її трансформація ґрунтується на прогресі, який ми вже спостерігаємо, і допомагає створити умови для тривалого миру в Україні", – сказав він.
SAG-U створили 4 листопада 2022 року, щоб забезпечити продовження підтримки у сфері безпеки в довгостроковій перспективі. Штаб-квартира спиралася на роботу 18-го повітрянодесантного корпусу, який спочатку був розгорнутий у Європі для посилення східного флангу НАТО і чия місія згодом розширилася, охопивши координацію підготовки та оснащення Збройних сил України (ЗСУ). SAG-U також наповнює американські, об'єднані та натовські системи вивчення набутого досвіду, поширюючи спостереження, отримані з бойового досвіду ЗСУ. За 3,5 роки SAG-U розподілила понад 2 мільярди доларів допомоги у сфері безпеки та взаємодіяла зі значною кількістю союзних і партнерських держав, щоб налагодити й наростити їхню підтримку України у сфері безпеки, а також виконувала роль провідної структури у справі конвенційної обороноздатності Європи.