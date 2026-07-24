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CNN: російські хакери шпигували за американськими ядерниками та оборонними підрядниками

24 липня 2026, 16:11
CNN: російські хакери шпигували за американськими ядерниками та оборонними підрядниками
Хакери намагалися отримати доступ до поштових серверів, що використовуються на ядерних об'єктах і підприємствах оборонно-промислового комплексу США.

Група російських хакерів упродовж останнього року проводила масштабну кампанію кібершпигунства проти вчених-ядерників, підрядників оборонної галузі та державних службовців у США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані компаній у сфері кібербезпеки та попередження західних розвідувальних служб.

За даними американської компанії Proofpoint, яка досліджувала частину атак, хакери намагалися отримати доступ до поштових серверів, що використовуються на ядерних об'єктах і підприємствах оборонно-промислового комплексу США. За словами дослідника компанії Грега Лесневича, зловмисники особливо цікавилися організаціями, які працюють над технологіями ядерного синтезу.

Фахівці зазначають, що викрадена інформація могла бути потрібна Кремлю як для розвитку власних технологій, так і для отримання розвідувальних даних, які можуть допомогти росії у війні проти України.

У спільному попередженні розвідок США та понад десяти країн-союзників ідеться, що російські спецслужби спершу випробовували свої методи під час кібератак проти України, а згодом застосували їх проти країн НАТО.

Під час кампанії хакери використали рідкісну вразливість у програмному забезпеченні електронної пошти. Для зараження було достатньо лише відкрити лист – переходити за посиланнями або завантажувати файли не потрібно було. Такий спосіб давав змогу отримати доступ до тримісячної історії листування жертви.

Серед цілей атак були федеральні та місцеві органи влади США, правоохоронні структури, а також організації оборонного, енергетичного та освітнього секторів.

Західні розвідки наголошують, що Україна дедалі частіше стає пріоритетною ціллю російських кібератак і водночас використовується як полігон для тестування нових кіберінструментів перед їхнім застосуванням проти інших держав.

росія загрозашпигунствохакериСШАядерна зброя

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