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CУСПІЛЬСТВО

На російській Камчатці прокинувся вулкан вперше за понад 500 років

03 серпня 2025, 16:34
На російській Камчатці прокинувся вулкан вперше за понад 500 років
Фото: eco.gov.az
За даними рятувальників, вулкан викинув попіл на висоту до 3–4 кілометрів над рівнем моря.

На російському півострові Камчатка після більш ніж півтисячолітньої перерви почалося виверження вулкана Крашенинникова.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на російське МНС.

За даними рятувальників, вулкан викинув попіл на висоту до 3–4 кілометрів над рівнем моря. Попеловий шлейф рухається у східному напрямку — в бік Тихого океану. На його шляху немає населених пунктів, тому безпосередньої загрози для людей наразі не зафіксовано.

Через виверження Крашенинникову присвоєно помаранчевий авіаційний код небезпеки, що означає підвищену загрозу для повітряного руху в цьому районі.

За інформацією Інституту вулканології та сейсмології, останнє виверження цього вулкана відбулося близько 1463 року, а з 1963-го у його кратері фіксували лише фумарольну активність.

Директор інституту Олексій Озеров зазначив, що виверження Крашенинникова може бути наслідком потужного землетрусу, що стався 30 липня — найсильнішого для Камчатки з 1952 року. Після нього вже активізувалися вулкани Авачинський (2 серпня) та Ключевська Сопка, а згодом — 3 серпня — й Крашенинникова.

Нагадаємо, нещодавній землетрус на Камчатці призвів до 4-метрового цунамі та пошкодив низку будівель. За даними The Telegraph, супутникові знімки свідчать про можливі пошкодження російських атомних субмарин у закритому військовому місті поблизу епіцентру. Точні масштаби наслідків поки оцінити складно.

землетрусвулканкамчатка

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