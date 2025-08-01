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CУСПІЛЬСТВО

The Telegraph: російська база з підводними човнами на Камчатці постраждала після найсильнішого землетрусу

01 серпня 2025, 14:34
The Telegraph: російська база з підводними човнами на Камчатці постраждала після найсильнішого землетрусу
Фото: structure.mil.ru
Мова йде про базу "Рибачий" в акваторії бухти Крашеніннікова на півдні півострова.

База Тихоокеанського флоту росії на Камчатці, на якій розміщується більша частина атомних підводних човнів рф, була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, що було викликане сильним землетрусом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Мова йде про базу "Рибачий" в акваторії бухти Крашеніннікова на півдні півострова. За даними космічних знімків, частина одного з пірсів відхилилася від свого первісного становища, що може вказувати на те, що він відірвався від причалу.

Хвилі, викликані землетрусом магнітудою 8,8, досягли бази, що знаходиться приблизно в 120 км на захід від його епіцентру, через 15 хвилин після початку поштовхів. У пункті базуються сучасні атомні підводні човни типу "Борей" та радянські "Дельти".

Однак, згідно з попереднім аналізом, вони не постраждали, оскільки не були пришвартовані біля пошкодженого причалу на момент цунамі.

Науковий співробітник Британського об'єднаного інституту оборонних досліджень доктор Сідхарт Каушал зазначив, що ознак пошкоджень підводного флоту на супутникових знімках не виявлено.

"Схоже, біля пірса був пришвартований надводний корабель, а не підводний човен, що примітно", - сказав він.

У ніч на 30 липня біля берегів Камчатки стався потужний землетрусмагнітудою майже 9 балів — найсильніший у регіоні за останні понад 70 років. США та Японія оголосили загрозу цунамі. Внаслідок стихії були частково затоплені Курильські острови, а також постраждали Сахалін і східне узбережжя росії, де зафіксували хвилі заввишки до чотирьох метрів.

Після потужного землетрусу почалося виверження вулкана Ключевська сопка — найвищого вулкана Євразії.

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