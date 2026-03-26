Донбас став умовою гарантій безпеки від США – Зеленський

США пов’язують мир із поступками.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати пов’язують надання гарантій безпеки для мирної угоди з готовністю Києва залишити Донбас.

Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

За словами глави держави, на позицію Вашингтона впливає ситуація на Близькому Сході та політика президента США Дональда Трампа, який прагне якнайшвидше завершити війну.

"Президент Трамп, на жаль, обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна потребує потужних міжнародних гарантій безпеки, які унеможливлять нову агресію росії. Водночас, за його словами, США готові фіналізувати такі гарантії лише після того, як Україна погодиться вийти з Донбасу.

"Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу", — заявив президент.

Зеленський застеріг, що такий сценарій становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, оскільки росія отримає стратегічні оборонні позиції в регіоні.

При цьому Білий дім офіційно не коментував ці заяви. Раніше українська сторона повідомляла, що угода про гарантії безпеки зі США майже готова, однак після переговорів у Маямі її ще потрібно доопрацювати.

Президент також зазначив, що росія розраховує на зниження інтересу США до переговорного процесу.

"росія робить ставку на те, що Вашингтон відійде від процесу", — сказав він.

Окремо Зеленський заявив про спроби москви шантажувати Сполучені Штати. За його словами, росія пропонувала припинити передачу розвідувальної інформації Ірану в обмін на те, щоб США обмежили доступ України до своїх розвідданих.

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які свідчать, що росія робить це і каже: "Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні”. Хіба це не шантаж? Безумовно", — заявив Зеленський.

Він також додав, що деякі іранські безпілотники, які застосовуються проти США та їхніх союзників, містять російські компоненти.

На тлі цього президент подякував американській адміністрації за збереження постачання систем протиповітряної оборони Patriot, хоча визнав, що їхня кількість залишається недостатньою.

Тим часом, за оцінками аналітиків, росія продовжує повільне просування на сході України, а повне захоплення Донбасу може вимагати значного часу і ресурсів.