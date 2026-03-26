Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Донбас став умовою гарантій безпеки від США – Зеленський

26 березня 2026, 08:04
фото: Володимир Зеленський / Telegram
США пов’язують мир із поступками.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати пов’язують надання гарантій безпеки для мирної угоди з готовністю Києва залишити Донбас.

Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

За словами глави держави, на позицію Вашингтона впливає ситуація на Близькому Сході та політика президента США Дональда Трампа, який прагне якнайшвидше завершити війну.

"Президент Трамп, на жаль, обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна потребує потужних міжнародних гарантій безпеки, які унеможливлять нову агресію росії. Водночас, за його словами, США готові фіналізувати такі гарантії лише після того, як Україна погодиться вийти з Донбасу.

"Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу", — заявив президент.

Зеленський застеріг, що такий сценарій становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, оскільки росія отримає стратегічні оборонні позиції в регіоні.

При цьому Білий дім офіційно не коментував ці заяви. Раніше українська сторона повідомляла, що угода про гарантії безпеки зі США майже готова, однак після переговорів у Маямі її ще потрібно доопрацювати.

Президент також зазначив, що росія розраховує на зниження інтересу США до переговорного процесу.

"росія робить ставку на те, що Вашингтон відійде від процесу", — сказав він.

Окремо Зеленський заявив про спроби москви шантажувати Сполучені Штати. За його словами, росія пропонувала припинити передачу розвідувальної інформації Ірану в обмін на те, щоб США обмежили доступ України до своїх розвідданих.

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які свідчать, що росія робить це і каже: "Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні”. Хіба це не шантаж? Безумовно", — заявив Зеленський.

Він також додав, що деякі іранські безпілотники, які застосовуються проти США та їхніх союзників, містять російські компоненти.

На тлі цього президент подякував американській адміністрації за збереження постачання систем протиповітряної оборони Patriot, хоча визнав, що їхня кількість залишається недостатньою.

Тим часом, за оцінками аналітиків, росія продовжує повільне просування на сході України, а повне захоплення Донбасу може вимагати значного часу і ресурсів.

Останні матеріали

США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється