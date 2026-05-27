путін прибув до Казахстану

путін прибув до Астани. Президентський Іл-96 супроводжували два винищувачі ВПС Казахстану.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

В аеропорту путіна зустрів президент країни Касим-Жомарт Токаєв. У рамках триденної поїздки путіна відбудуться російсько-казахстанські переговори, а також саміт Вищої Євразійської економічної ради.

Офіційна програма візиту пройде в четвер.Тематика переговорів охоплює ключові аспекти подальшого розвитку двосторонніх відносин – від політичної, торговельно-економічної, військово-технічної до культурно-гуманітарної, пишуть пропагандисти.

Одне з ключових питань – енергетика , у тому числі збільшення транзиту російської нафти через Казахстан. У рамках візиту планується підписати 16 документів. У тому числі йдеться про угоди про основні параметри створення першої АЕС у Казахстані за участю "Росатому" та про фінансування проекту за рахунок російського експортного кредиту.

Головний документ, який підпишуть – спільна заява "Про сім основ дружби та добросусідства народів росії та Казахстану". У четвер путін візьме участь у роботі п'ятого Євразійського економічного форуму, тема якого - "ЄАЕС у глобальних цифрових перегонах, ставка на штучний інтелект".