путін прибув до Казахстану

27 травня 2026, 20:09
путін прибув до Казахстану
Фото: з вільного доступу
У рамках триденної поїздки відбудуться російсько-казахстанські переговори, а також саміт Вищої Євразійської економічної ради.
путін прибув до Астани. Президентський Іл-96 супроводжували два винищувачі ВПС Казахстану.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
В аеропорту путіна зустрів президент країни Касим-Жомарт Токаєв. У рамках триденної поїздки путіна відбудуться російсько-казахстанські переговори, а також саміт Вищої Євразійської економічної ради.
 
Офіційна програма візиту пройде в четвер.Тематика переговорів охоплює ключові аспекти подальшого розвитку двосторонніх відносин – від політичної, торговельно-економічної, військово-технічної до культурно-гуманітарної, пишуть пропагандисти.
 
Одне з ключових питань – енергетика , у тому числі збільшення транзиту російської нафти через Казахстан. У рамках візиту планується підписати 16 документів. У тому числі йдеться про угоди про основні параметри створення першої АЕС у Казахстані за участю "Росатому" та про фінансування проекту за рахунок російського  експортного кредиту.
 
Головний документ, який підпишуть – спільна заява "Про сім основ дружби та добросусідства народів росії та Казахстану". У четвер путін візьме участь у роботі п'ятого Євразійського економічного форуму, тема якого - "ЄАЕС у глобальних цифрових перегонах, ставка на штучний інтелект".
