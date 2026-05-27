Трамп оцінив переговори з Іраном і зробив жорстку заяву

27 травня 2026, 20:35
Білий дім знову натякає на радикальні кроки у разі зриву переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду з Вашингтоном, однак США поки не влаштовують запропоновані умови.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Іран дуже налаштований, вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони цього не досягли... ми не задоволені нею, але будемо", – сказав президент США журналістам.
 
При цьому Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів Вашингтон може вдатися до інших дій.
 
"Або ми це зробимо, або нам доведеться просто завершити справу", – заявив він.
 
Американський президент не уточнив, які саме умови угоди наразі викликають невдоволення у США.
 
Останні заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень про можливе наближення США та Ірану до проміжної угоди. Раніше американський президент заявляв, що документ уже "в основному узгоджений", а сторонам залишилося погодити лише окремі умови.

 

