Трамп оцінив переговори з Іраном і зробив жорстку заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду з Вашингтоном, однак США поки не влаштовують запропоновані умови.

"Іран дуже налаштований, вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони цього не досягли... ми не задоволені нею, але будемо", – сказав президент США журналістам.

При цьому Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів Вашингтон може вдатися до інших дій.

"Або ми це зробимо, або нам доведеться просто завершити справу", – заявив він.

Американський президент не уточнив, які саме умови угоди наразі викликають невдоволення у США.

Останні заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень про можливе наближення США та Ірану до проміжної угоди. Раніше американський президент заявляв, що документ уже "в основному узгоджений", а сторонам залишилося погодити лише окремі умови.