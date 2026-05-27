Зеленський наказав готуватися до затяжної війни – The Economist

Президент України Володимир Зеленський наказав готуватися до ще двох-трьох років війни.

Про це журналу The Economist повідомили джерела в українському уряді.

Журналісти зазначають, що немає "жодної переконливої причини, чому Україна не може продовжувати воювати так довго".

Новини з фронту для України є найбільш позитивними за кілька років. Українське командування вважає, що завдяки дронам вдалося зірвати наземний наступ кремля. Вже кілька місяців Київ знищує більше російських солдатів, ніж москва встигає поповнювати лави армії.

Серед співрозмовників видання є оптимісти, які допускають відновлення мирних переговорів цього літа. Проте, швидше за все, бойові дії триватимуть, доки не капітулює одна зі сторін. "Хто зазнає краху першим, чи що, якщо ніхто з нас не зазнає краху? Цього вам зараз ніхто не може сказати", – каже один з українських дипломатів.

Попри воєнні успіхи, видання називає внутрішню політику значним ризиком для перспектив країни. Єдність початку повномасштабного вторгнення поступово розмивається – "тиск воєнного часу та корупційні скандали знову розкрили розбіжності". Одним із таких скандалів названо "Міндічгейт", у якому фігурує близьке оточення президента.

Джерела критикують і кадрову політику Зеленського: замість залучення талантів він "скотився до дедалі більш відстороненого, візантійського стилю правління". "Його офіс контролює значну частину медіаландшафту, включаючи анонімні акаунти у соцмережах, що використовуються для дискредитації опонентів", – йдеться у матеріалі.

Серед гучних прикладів – звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ після того, як він нібито відмовився допомагати переслідувати антикорупціонерів, а також саботаж роботи антикорупційних органів через судові справи.

"Зеленський не терпить сильних людей. Він створив навколо себе культ вірності", – каже один з високопоставлених офіцерів розвідки.

росія також демонструє слабкі місця: зростання внутрішньої критики, стагнація економіки, українські удари та санкції. Бюджет врятувала війна в Ірані, яка підтримала ціни на нафту, – але невідомо, як довго це триватиме. "Вона виживе, хоча й заплямована мілітаризмом та корупцією воєнного часу", – резюмує The Economist про Україну.