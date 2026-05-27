ISW: росія готує інформаційне підґрунтя для ударів по Україні з білорусі

Заяви Мінська про українські дрони можуть слугувати виправданням для ударів по західних регіонах України.

росія, ймовірно, формує інформаційні передумови для можливого використання білоруської території для запуску безпілотників по Україні.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті.

Приводом для занепокоєння стали заяви секретаря Ради безпеки білорусі Олександра Вольфовича про нібито 116 випадків перетину українськими дронами білоруського кордону за останній тиждень. Він також стверджував, що частина з них могла бути навмисними атаками на прикордонну інфраструктуру.

В ISW вважають, що подібні заяви москва може використати як виправдання для запуску ударних безпілотників, зокрема типу "Шахед" і "Молнія", з білоруської території по об'єктах на заході України.

Серед потенційних цілей аналітики називають критичну інфраструктуру та логістичні маршрути: трасу М-06 Київ–Чоп і залізничні шляхи, що з'єднують Україну з Польщею. Запуск дронів із білорусі може підвищити точність ударів, дозволити вражати рухомі цілі та розширити зону ураження вглиб українського тилу.

Водночас ISW наголошує: наразі немає ознак підготовки білорусі до наземного вторгнення в Україну. Аналітики не фіксують накопичення сил, достатніх для такої операції, а росія, за їхніми оцінками, не має резервів для її підтримки.