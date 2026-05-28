Динаміка війни зміщується на користь України – Каллас

Хоча за військовими, економічними і дипломатичними чинниками росія наразі опинилася у невигідному становищі, вона своїми масованими ракетними ударами по Києву досі не демонструє справжнього бажання рухатися до миру.

Каллас відзначила, що "динаміка війни зміщується на користь України".

"росія у невигідному становищі у військовому, економічному, а також дипломатичному плані. Але, як засвідчили останні удари по Києву, росія досі не виявляє справжньої зацікавленості в мирі",– заявила Каллас.

За її словами, глави МЗС країн-членів ЄС чітко поділяють таку думку.

"Пряма погроза москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням воєнного злочину",– наголосила Каллас.

При цьому, за її словами, сьогодні на Раді ЄС було обговорено ключові європейські інтереси у галузі безпеки щодо росії. Зокрема, за її словами, глави МЗС провели справді ґрунтовні обговорення щодо того, яких поступок Європа повинна вимагати від москви та якими є "червоні лінії’ від Євросоюзу. Каллас підкреслила:"І однин момент є абсолютно зрозумілим: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між росією та Україною, тому що ми на боці України та захищаємо власні ключові інтереси безпеки".

У цьому зв’язку, як нагадала висока представниця ЄС, ще в лютому вона запропонувала усім країнам-членам ЄС обговорити документ про визначення єдиної позиції щодо можливих переговорів з росією.

"Безумовне припинення вогню є передумовою для будь-яких мирних переговорів. Сьогодні це також було підкреслено міністрами", – наголосила Каллас.

Також вона сказала, що росія повинна припинити здійснення диверсійних операцій, кібератак, втручання у вибори, порушення повітряного простору по всій Європі. Каллас заявила:

"Обмеження українських військових сил у той час, коли росія переозброюється, безпосередньо загрожує європейській безпеці. Якщо є нерівні вимоги для України, то повинні бути обмеження і для росії".

Разом з тим, за її словами, не може бути жодного юридичного визнання окупованої української території, а також має бути відповідальність, і це дуже важливо.