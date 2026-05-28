28 травня 2026, 19:31
Динаміка війни зміщується на користь України – Каллас
Каллас Естонія
В ЄС перерахували чіткі позиції, яких мають дотримуватися в разі переходу до справжніх переговорів з рф про мир.
Хоча за військовими, економічними і дипломатичними чинниками росія наразі опинилася у невигідному становищі, вона своїми масованими ракетними ударами по Києву досі не демонструє справжнього бажання рухатися до миру.
 
Про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу після неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на Кіпрі.
 
Каллас відзначила, що "динаміка війни зміщується на користь України".
 
"росія у невигідному становищі у військовому, економічному, а також дипломатичному плані. Але, як засвідчили останні удари по Києву, росія досі не виявляє справжньої зацікавленості в мирі",– заявила Каллас.
 
За її словами, глави МЗС країн-членів ЄС чітко поділяють таку думку.
 
"Пряма погроза москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням воєнного злочину",– наголосила Каллас.
 
При цьому, за її словами, сьогодні на Раді ЄС було обговорено ключові європейські інтереси у галузі безпеки щодо росії. Зокрема, за її словами, глави МЗС провели справді ґрунтовні обговорення щодо того, яких поступок Європа повинна вимагати від москви та якими є "червоні лінії’ від Євросоюзу. Каллас підкреслила:"І однин момент є абсолютно зрозумілим: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між росією та Україною, тому що ми на боці України та захищаємо власні ключові інтереси безпеки".
 
У цьому зв’язку, як нагадала висока представниця ЄС, ще в лютому вона запропонувала усім країнам-членам ЄС обговорити документ про визначення єдиної позиції щодо можливих переговорів з росією.
 
"Безумовне припинення вогню є передумовою для будь-яких мирних переговорів. Сьогодні це також було підкреслено міністрами", – наголосила Каллас.
 
Також вона сказала, що росія повинна припинити здійснення диверсійних операцій, кібератак, втручання у вибори, порушення повітряного простору по всій Європі. Каллас заявила:
 
"Обмеження українських військових сил у той час, коли росія переозброюється, безпосередньо загрожує європейській безпеці. Якщо є нерівні вимоги для України, то повинні бути обмеження і для росії".
 
Разом з тим, за її словами, не може бути жодного юридичного визнання окупованої української території, а також має бути відповідальність, і це дуже важливо.
 

 

