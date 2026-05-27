Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл

Дональд Гілл розповідає про ситуацію в росії, зокрема про удари України по нафтовій та хімічній промисловості. Він констатує, що економіка росії значно слабша, ніж випливає з офіційних даних: реальне виробництво скорочується, доходи від енергоносіїв стрімко падають, а заявлене зростання ВВП не підтверджується незалежними показниками. Ключову роль у цьому відіграють систематичні удари України по нафтопереробних заводах, насосних станціях, нафтосховищах і портових терміналах, які вивели з ладу значну частину переробних потужностей росії. Водночас тимчасові послаблення санкцій з боку адміністрації Трампа на тлі війни в Ірані частково пом’якшили цей тиск, дозволивши росії розпродати накопичену на суднах у морі нафту. Попри високі ціни на нафту, росія змушена була знизити прогноз зростання ВВП і навіть зупиняти видобувні свердловини, бо виробляє більше нафти, ніж здатна переробити, експортувати чи зберігати.

Міністерка закордонних справ Швеції заявляє, що економіка росії слабша, ніж видається на перший погляд. росія стверджує, що з 2020 до 2024 року її економіка зросла на 13%, проте дані нічного освітлення свідчать, що за цей період вона скоротилася на 8%. У 2024 році інфляція в росії становила 10%, тоді як облікова ставка центрального банку сягала 21%. Економічні втрати від початку повномасштабного вторгнення складають щонайменше $450 млрд.

Надходження від енергоносіїв у січні 2026 року становили менш ніж половину показника річної давності. росія отримує вигоду від високих цін на нафту через війну в Ірані, проте ціна на нафту мала б утримуватися вище $100 за барель до кінця року, щоб це дало відчутний ефект, особливо з огляду на українські удари, які обмежують експорт. Економіка росії дещо більша за економіку штату Нью-Йорк, але менша за економіку Техасу. Швеція хоче, щоб G7 заборонила надавати морські послуги будь-якому судну, що перевозить російську нафту, газ і вугілля: без страхування, доступу до портів і фінансування.

Існують різні способи візуалізації ударів по росії.

За повідомленням польських ЗМІ, Україна 158 разів завдавала ударів по російських НПЗ. Із 33 заводів, здатних переробляти понад 1 мільйон тонн нафти на рік, уражено 24. Тепер, коли вперше під удар потрапив московський завод, це охоплює всі основні нафтопереробні заводи європейської частини росії.

Заводи, на які припадає 25% переробних потужностей росії, наразі частково або повністю зупинені. Вони виробляють 30% російського бензину та 25% дизельного пального. Завод у Кіришах виробляє 20 мільйонів тонн на рік і повністю зупинений від 5 травня. "Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) виробляє 17 мільйонів тонн, і невідомо, чи вдалося частково відновити виробництво після удару 20 травня.

Ярославський завод зазнав удару вчетверте за місяць — зокрема 8 травня, 18 травня та минулого тижня. У двох місцях помітили ремонтні крани. Пошкодження від удару 26 квітня досі не усунено. Раніше були удари 27 березня, 12 грудня 2025 року та 1 жовтня 2025 року. Цілком імовірно, що пошкоджено 80–100% його виробничих потужностей.

Насосну станцію "Ярославль-3" атаковано, пошкоджено чотири резервуари для зберігання. Насосну станцію "Ворово" також атаковано.

Завод у Кстові зазнав ударів два дні поспіль минулого тижня. Він виробляє 30% бензину московського регіону і також зазнав ударів минулого місяця та в листопаді 2025 року.

Рязанський завод забезпечує 5% переробних потужностей росії. Він припинив роботу після ударів дронів 15 травня – це був уже 15-й удар по ньому. Немає відомостей про те, коли він відновить роботу. Повідомлялося про чорний дощ із розпиленої в повітрі нафти – так само, як у Туапсе. Мешканці Рязані користуються бензином із цього заводу, і тепер там виник місцевий дефіцит, доки пальне не привезуть з інших місць.

Завод у Сизрані зазнав удару вже 11-й раз.

Завод "Капотня" в Москві забезпечує 40% нафтопродуктів московського регіону. У жовтні 2024 року на ньому встановили протидронові сітки. Два тижні тому завод зазнав лише незначних пошкоджень, але його зупинили на кілька днів, щоб зменшити ризики.

Хімічний завод "Метафракс" у Пермському краї, за 1700 км від України, знову атаковано. Він виробляє аміак, карбамід і меламін – азотну сполуку, яку використовують для виготовлення вогнетривкого пластику. Хімічний завод "Азот" виробляє аміачну селітру та аміак, тож йому знову довелося спалювати продукцію.

У московському регіоні сталася велика пожежа на складі, не пов’язана з бойовими діями. Це могло бути випадковістю – з порушенням правил безпеки або без нього – чи підпалом. У російських підприємців є звичка підпалювати збиткове підприємство й отримувати страхове відшкодування. А збиткових підприємств чимало.

Азія найбільше постраждала від дефіциту нафти й природного газу через війну в Ірані. Велика Британія скасувала санкції на експорт скрапленого природного газу з арктичних і тихоокеанських терміналів росії.

Війна Трампа в Ірані спричинила світовий дефіцит нафти й дала йому нагоду надати росії 30-денне звільнення від санкцій на експорт нафти 12 березня. 17 квітня він продовжив ці послаблення. Спершу відмовившись продовжувати їх удруге, Трамп усе ж зробив це, продовживши послаблення 16 травня ще на 30 днів. Міністр фінансів заявив, що це "тимчасова 30-денна загальна ліцензія, яка дає найуразливішим країнам змогу тимчасово отримати доступ до російської нафти, що наразі застрягла в морі". Про вразливість України, де люди справді гинуть, не було згадано. Конгресмени від Демократичної та Республіканської партій виступають проти послаблення санкцій.

росія мала на суднах 130 мільйонів барелів нафти, яку ніхто не хотів купувати. 44% цієї нафти зберігалося на танкерах країн G7+, а решта – на танкерах тіньового флоту.

У березні експорт з Усть-Луги та Приморська за 9 днів впав на 53%, але росія мала в морі судна, завантажені нафтою, яку ніхто не хотів купувати. Вони перетворилися на плавучі нафтосховища. Послаблення санкцій дало змогу продати цю нафту, і морський експорт сирої нафти у березні зріс на 115% порівняно з лютим. Через українські кінетичні санкції загальний експорт сирої нафти з росії з лютого до березня зріс лише на 94%. Імпорт сибірської нафти Китаєм зріс на 14%. Індійські державні нафтопереробні заводи збільшили імпорт російської нафти в березні на 148%.

Після того як нафту із суден розпродали, експорт у квітні впав майже так само швидко, як перед тим зріс, і загальний місячний експорт сирої нафти скоротився на 9% порівняно з березнем. Це падіння сталося навіть попри те, що 23 квітня після трьох місяців простою відновив роботу нафтопровід "Дружба". Майже всю перероблену нафту в Туапсе експортують через сусідній термінал, і квітневі удари дронів спричинили падіння експорту нафтопродуктів (а не сирої нафти) на 65% за січень-квітень 2026 року порівняно з періодом січня-квітня 2025 року. Морський експорт нафти також впав на 24%.

На графіку показано експорт сирої нафти з 14-денним ковзним середнім, у мільйонах євро на день. У лютому 2026 року експорт швидко зріс. У березні 2026 року він швидко впав після того, як танкери в морі спорожнили. Зростання ціни на нафту та послаблення санкцій сприяли збільшенню доходів, які неухильно знижувалися від 2022 року. росія безпосередньо отримує вигоду від політики адміністрації Трампа. російські доходи, імовірно, перевищили б показники 2022 року, якби не українські удари по її нафтовій інфраструктурі.

Очевидно, що американські нафтові санкції істотно впливали на доходи росії, поки діяли. Українські кінетичні санкції також чинять дедалі відчутніший вплив. Портові нафтові термінали зазнали ударів, що зменшило обсяги морських перевезень. Нафтопроводи зазнавали ударів, що зменшило обсяги продажу нафти до Європи. Нафтосховища зазнають ударів роками, що зменшує їхню спроможність зберігати непродану нафту. російська нафтопереробка лише за 2026 рік скоротилася на 10%.

росія виробляє більше нафти, ніж здатна переробити, експортувати чи зберегти. Через це, згідно з внутрішніми російськими документами, одна компанія зупиняє 400 нафтових свердловин. Перезапуск зупинених свердловин коштує дорого, і свердловина зазвичай уже не виходить на колишній рівень видобутку.

Через зменшення експорту нафти й попри високу ціну на неї росія знизила прогноз зростання ВВП у 2026 році з 1,3% до 0,4%. Два місяці тому адміністрація Трампа заявила, що росія отримала $2 млд завдяки послабленню санкцій. Україна заявила, що росія отримала додаткові $10 млрд. Фінський аналітичний центр оцінив цю суму ближче до $8,77 млрд. Це було два місяці тому. У квітні відвантаження сирої нафти та нафтопродуктів зросли на $180 млн порівняно з березнем і на $6,28 млрд порівняно з квітнем 2025 року.

Обсяг російського морського експорту зростав протягом останніх років. Експорт із Новоросійська відновився, тож Україна знову завдала удару по Новоросійську, пошкодивши резервуари для зберігання та морський експортний термінал. Нафтопродукти із заводу в Туапсе продали за кордон, тож Туапсе знову атакували.

