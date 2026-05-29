29 травня 2026, 18:49
Фінляндія передає Україні пакет військової допомоги на €128 мільйонів
З урахуванням нового пакету загальний обсяг фінської військової допомоги Україні сягнув €3,4 мільярда.

Фінляндія надає Україні черговий пакет військової допомоги на суму €128 мільйонів. Це вже 33-й пакет з початку повномасштабного вторгнення. Рішення запропонував уряд країни, після чого його затвердив президент Александр Стубб.

Про це повідомила пресслужба фінського уряду.

З урахуванням нового пакету загальний обсяг фінської військової допомоги Україні сягнув €3,4 мільярда. Детальна інформація про зміст допомоги, спосіб та строки доставки не розголошується з оперативних міркувань.

Новий пакет передають у рамках програми підтримки України, яку Міністерство оборони Фінляндії запустило навесні 2025 року. За її умовами держава замовляє техніку й обладнання безпосередньо у фінських оборонних компаній, перевіряє їхню придатність до використання, а потім передає Україні. Такий підхід дозволяє одночасно закривати нагальні потреби українських військових і підтримувати власний оборонно-промисловий комплекс.

