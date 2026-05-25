ЄС готує Стубба до можливої ролі у переговорах з росією

Дипломатичні джерела повідомляють, що президент Фінляндії може отримати ключову роль у потенційному діалозі з рф.

Президент Фінляндії Александр Стубб допустив, що в майбутньому може стати представником Європейського Союзу на можливих мирних переговорах із росією.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

В інтерв’ю фінському телеканалу Стубб зазначив, що переговори можуть розпочатися лише за умови, якщо москва погодиться на припинення вогню. Водночас його запитали, чи готовий він виконувати роль представника Європи в такому процесі.

"Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", – сказав президент Фінляндії.

За даними видання із посиланням на дипломатичні джерела, у Європі обговорюють можливі формати майбутніх контактів із росією, а Стубб може відіграти в них помітну роль.

Водночас процес перебуває на початковій стадії, і жодних офіційних рішень щодо переговорів із москвою наразі не ухвалено.

Крім того, раніше Politico назвало кандидатів на роль переговірника ЄС із рф, де серед основних кандидатів називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, експрем’єра Італії Маріо Драгі та президента Фінляндії Александера Стубба.