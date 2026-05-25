Українська ППО "збиває" російські ракети без ракет – Politico

25 травня 2026, 10:52
Система радіоелектронної боротьби порушує навігацію атак рф і зменшує точність ударів.

В умовах дефіциту дорогих ракет-перехоплювачів Україна дедалі активніше використовує системи радіоелектронної боротьби для протидії російським дронам і ракетам. 

Йдеться, зокрема, про систему Lima, розроблену українським оборонним стартапом Cascade Systems, пише Politico.

На відміну від традиційної ППО, яка знищує цілі фізично, Lima працює шляхом глушіння та підміни сигналів супутникової навігації. Це змушує російські ракети та безпілотники відхилятися від курсу або втрачати точність.

За словами розробників, система створює потужні перешкоди та може підміняти координати, через що зброя противника промахується по цілях.

"Коли Lima увімкнена, відхилення стає ще більшим. Ми можемо змусити їхні ракети падати в поля замість ураження об’єктів", – розповів один із розробників системи з позивним "Алхімік".

Ефективність системи пояснюють також її вартістю та масштабованістю. За даними Cascade Systems, одна установка коштує близько 58 тисяч євро, а для захисту великого міста потрібно від 30 до 100 одиниць – приблизно 5 млн євро. Це співмірно з ціною однієї ракети Patriot PAC-3.

Компанія повідомляє, що вже поставила понад 400 систем Lima. За її оцінками, за останні 18 місяців система допомогла придушити сигнали понад 20 тисяч дронів Shahed і відхилити від цілей десятки ракет.

У сучасних модифікаціях Lima також може впливати на зброю, що використовує супутникову навігацію, зокрема ГЛОНАСС.

Фахівці зазначають, що навіть невелике відхилення ракети від цілі – на десятки метрів – суттєво знижує ефективність удару.

Водночас у статті підкреслюється, що навіть у разі глушіння зброя може падати на землю і завдавати шкоди, однак ризики для критичних об’єктів значно зменшуються порівняно з прямим ураженням.

 
