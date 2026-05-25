Мала Токмачка – у Книзі рекордів України за тривалу оборону

25 травня 2026, 11:12
Фото: з вільного доступу
118-та бригада утримує напрямок у Запорізькій області понад 1500 днів під постійними атаками рф.

118-та окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону району Малої Токмачки в Запорізькій області. 

Сили оборони утримують цей напрямок безперервно понад 1500 днів під постійними російськими штурмами, артобстрілами, авіаударами та атаками дронів, повідомили у бригаді.

Військові наголошують, що зафіксований рекорд має передусім історичне значення, тоді як головною оцінкою їхньої роботи залишається утримання українських позицій.

"Честь і шана всім воїнам і підрозділам, які тримали та продовжують тримати оборону в районі Малої Токмачки", – зазначили у 118-й ОМБр.

Мала Токмачка розташована приблизно за 4 кілометри від лінії фронту та регулярно зазнає ударів російської авіації й артилерії. Попри це, населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.

Українські військові відбивають спроби штурмів і прориву противника. Зокрема, наприкінці березня було зупинено атаку російської колони, яка намагалася зайти в село.

 
